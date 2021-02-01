В тройной аварии у «Ашана» пострадал водитель

Участниками ДТП стали три легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 31 января примерно в три часа ночи на улице Советской в районе дома №191 города Тамбова. 31-летний водитель автомобиля «Lada Granta» столкнулся с автомобилем «Audi Q8», под управлением 28-летнего мужчины. От удара «Lada Granta» отбросило на «Chevrolet Aveo», под управлением 20-летней девушки.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Audi Q8» получил травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.