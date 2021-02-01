За выходные с улиц Тамбова вывезли более двух тысяч кубометров снега

Городские службы в Тамбове продолжают ликвидировать последствия воскресной непогоды: сильный снег, переходящий в сильный дождь, который сопровождался ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Всего 30 января с улиц Тамбова коммунальщики вывезли почти 1300 кубических метров снега. Работники «Спецдорсервиса» очищали пешеходные переходы и остановочные пункты, а тяжелая техника осуществляла вывоз снежных валов, прометание проезжих частей и тротуаров с обработкой, расчистку второстепенных улиц города и парковочных карманов.

Вчера, 31 января, за две смены работы городские службы вывезли порядка 800 кубических метров снега. Днем к уборке города было привлечено около 80 единиц специальной техники и около 70 человек, а ночью основной упор был сделан на расчистку тяжелой техникой. В первую очередь вывозился снег с основных магистралей города: улиц Советская, К. Маркса, Носовская, Красная, Комсомольской площади и т.д.

- Особое внимание служб городского хозяйства было уделено вчера откачке воды с проезжих частей и тротуаров. Для этого привлекалась специальная откачивающая техника. Сегодня эта работа продолжена. Также уже с раннего утра более 160 рабочих приступили к очистке от наледи и посыпке территорий областного центра, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.