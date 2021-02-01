Тамбовские автоинспекторы помогли иногороднему водителю вытащить грузовик из глубокого снега

Воронежец поблагодарил тамбовских гаишников за помощь в непростой дорожной ситуации Фото: УМВД по Тамбовской области

Водитель грузового автомобиля «Джак», двигаясь транзитом через Тамбовскую область, остановился на обочине на 22-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», для того, чтобы сделать телефонный звонок. Когда разговор был окончен, водитель начал трогаться, однако груженный автомобиль медленно начал сползать в кювет в глубокий снег.

Мужчине не удалось самостоятельно выбраться из снежного плена. Тогда он вспомнил, что в Тамбовской области проживает его друг и обратился к нему за помощью. Правда, найти трактор либо другую спецтехнику у них не получилось. Тамбовчанин не оставил своего товарища в беде и обратился за помощью в отдел ГИБДД МОМВД России «Рассказовский».

На место ЧП прибыли старший инспектор дорожно-патрульной службы капитан полиции Денис Аладышев и инспектор дорожно-патрульной службы Владимир Тришин. Автоинспекторы оценили обстановку и обратились в дорожную организацию. В конечном итоге они помогли водителю грузовика с помощью грейдера вытащить его транспортное средство на дорогу. Каких-либо технических повреждений фура не получила, а водитель благополучно поехал дальше по своим делам.

- Уже находясь дома, житель Воронежской области обратился на сайт Госавтоинспекции со словами благодарности к тамбовским автоинспекторам, которые помогли ему выбраться из непростой дорожной ситуации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.