В Тамбовской области молодой человек угнал машину у односельчанки

В МОМВД России «Рассказовский» 29 января поступила информация об угоне автомобиля в селе Нижнеспасское. Как выяснилось, накануне местная жительница припарковала свой автомобиль «ВАЗ-21099» на улице Кооперативной и забыла закрыть двери. Этим решил воспользоваться злоумышленник. Он проник в салон машины и поехал кататься.

Угонщик в скором времени был задержан. Им оказался 28-летний житель села. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.