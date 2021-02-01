Двум школам Тамбовщины выделили 14,7 млн рублей по нацпроекту «Образование»

В Знаменскую и Горельскую школы-интернаты закупят новое компьютерное и учебное оборудование Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине двум школам выделили 14,7 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Образование» на обновление материально-технической базы. Из них 14,4 миллиона рублей - средства федерального бюджета, 300 тысяч рублей добавят из областного.

Так, новое учебно-лабораторное, компьютерное оборудование и новые программы развития появятся в Знаменской школе-интернате и Горельской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Обновление материально-технической базы школ позволит внедрить современные программы профессионально-трудового обучения по таким профилям, как швейное и штукатурное дело, растениеводство и ландшафтный дизайн, а также специалист в сфере обслуживания. Участие образовательных организаций в проекте позволит также развить систему дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями и совершенствовать их психолого-педагогическую поддержку, - сказала начальник отдела государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, управления образования и науки Тамбовской области Ольга Сячина.