В Тамбове 19 улиц останутся без электричества

Как сообщает пресс-служба администрации города, в областном центре 2 февраля произойдет отключение электроэнергии на 19 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Света временно не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 16.00

по ул. Киквидзе, д. 1-87;

по ул. Нагорной, д. 17-25;

по ул. Дружбы, д. 4-38;

по ул. Фестивальной, д. 1-90;

по ул. Дорожной, д. 21-65;

с 9.00 до 11.30

по ул. Рылеева, д. 100-100Б;

с 14.00 до 16.30

по ул. Рылеева, д. 62-74;

по ул. Шлихтера, д. 1-2;

с 9.00 до 12.00

по пр. Курскому, д. 1-17;

по ул. Курской, д. 1-20;

по пр. Рубежному, д. 11;

по ул. Петропавловской, д. 2-16;

по пр. Товарищескому, д. 2-10;

по ул. Гагарина, д. 37-95;

по ул. Промышленной, д. 17-21;

с 13.00 до 16.00

по ул. Н.Вирты, д. 8-12;

по ул. Рязанской, д. 1-16;

по пер. 1 Мичуринскому, д. 2-14;

по пер. 1 Струговому, д. 2-12;

по пер. 2 Струговому, д. 4-12.