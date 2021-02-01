В Тамбове 19 улиц останутся без электричества

Как сообщает пресс-служба администрации города, в областном центре 2 февраля произойдет отключение электроэнергии на 19 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.
Света временно не будет по следующим адресам:
с 9.00 до 16.00
по ул. Киквидзе, д. 1-87;
по ул. Нагорной, д. 17-25;
по ул. Дружбы, д. 4-38;
по ул. Фестивальной, д. 1-90;
по ул. Дорожной, д. 21-65;
с 9.00 до 11.30
по ул. Рылеева, д. 100-100Б;
с 14.00 до 16.30
по ул. Рылеева, д. 62-74;
по ул. Шлихтера, д. 1-2;
с 9.00 до 12.00
по пр. Курскому, д. 1-17;
по ул. Курской, д. 1-20;
по пр. Рубежному, д. 11;
по ул. Петропавловской, д. 2-16;
по пр. Товарищескому, д. 2-10;
по ул. Гагарина, д. 37-95;
по ул. Промышленной, д. 17-21;
с 13.00 до 16.00
по ул. Н.Вирты, д. 8-12;
по ул. Рязанской, д. 1-16;
по пер. 1 Мичуринскому, д. 2-14;
по пер. 1 Струговому, д. 2-12;
по пер. 2 Струговому, д. 4-12.