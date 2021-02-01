16-летнюю тамбовчанку на пешеходном переходе сбил фургон-рефрижератор

Девушка переходила дорогу по "зебре" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя жительница наукограда, произошло 30 января в 7 часов 38 минут на улице Лаврова в районе дома №133 города Мичуринска 37-летний водитель фургона-рефрижератора «Белава-1220F0» наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшую на месте происшествия осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи.