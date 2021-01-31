За год в Тамбовской области нашли 18 новых месторождений полезных ископаемых

По итогам 2020-го в областной перечень включили 18 новых участков месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Как сообщило региональное управление по охране окружающей среды и природопользованию 31 января, это месторождения строительных песков, кирпичных суглинков, трепелов, торфа.

Всего в регионе разведано более 600 месторождений, участков и перспективных площадей различных видов твердых полезных ископаемых. В 2020-м специалисты выдали 99 лицензий на добычу подземных вод и 11 - на разведку, добычу, геологическое изучение. Добываемые в области полезные ископаемые активно используют в дорожном строительстве и стройиндустрии.

По оценкам эксперто, при подробном геологическом изучении территории области возможно открытие месторождений новых видов минерального сырья: марганцевых руд (применяются в черной металлургии), бентонитов (для приготовления буровых растворов, очистки масел и нефтепродуктов, изготовления комбикормов и керамических изделий), мергелей (для производства цемента). Перспективные площади уже выявлены.