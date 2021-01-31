В Тамбовской области заразились коронавирусом еще 153 человека

фото из архива "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 153 случая. Как сообщил региональный оперштаб 31 января, среди инфицированных 55 мужчин, 90 женщин, восемь детей (мальчики 1,4,13 лет, девочки 1,3,5,9,10 лет). Возраст взрослых от 18 до 94 лет. Общее количество заболевших выросло до 22 551, из них 5136 без клинических проявлений.

В больницы госпитализированы 736 человек с COVID-19, из них с пневмонией 705. Окончили лечение и выздоровели 20 849 пациентов: 9945 выписали из стационара, 10904 сняли с амбулаторного наблюдения.

На домашнем карантине находятся 2 171 тамбовчанина. Снято с наблюдения на дому - 41 368 человек. Выписали из больниц - 14 295.

По данным на 30 января, в регионе привили от коронавируса 16 292 человека, полную вакцинацию прошли (получили два укола) 769.