В Тамбовской области предприятиям общепита разрешили работать до часу ночи

29 января постановлением администрации области внесены изменения в действующие ограничения, введенные на территории области в связи распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись правил работ предприятий общественного питания.

Представители предпринимательского сообщества неоднократно обращались в органы власти и лично к губернатору Александру Никитину с просьбой пересмотреть режим работы общепита с учетом положительной динамики по заболеваемости в регионе.

Продлено время работы предприятий общественного питания, осуществляющих свою деятельность без организации развлечений (диско-бары в этот список не вошли, они продолжают работу с учетом ранее установленных временных ограничений).

Если прежде таким предприятиям запрещалось работать с 23:00 до 06:00, то теперь интервал рабочего времени увеличился на два часа. Деятельность предприятий общепита приостанавливается с 01:00 до 06:00. Однако следует отметить, что в период с 23.00 до 01.00 будут действовать ограничения по наполняемости зала. В частности, число посетителей не должно превышать 30 процентов от вместимости зала.

- Указанные ограничения по времени не распространяются на работу заведений, оказывающих услуги по предоставлению продуктов питания дистанционным способом и на вынос, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.