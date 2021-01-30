Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области предприятиям общепита разрешили работать до часу ночи

Число посетителей после 23 часов не должно превышать 30 процентов от вместимости зала.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий

29 января постановлением администрации области внесены изменения в действующие ограничения, введенные на территории области в связи распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись правил работ предприятий общественного питания.

Представители предпринимательского сообщества неоднократно обращались в органы власти и лично к губернатору Александру Никитину с просьбой пересмотреть режим работы общепита с учетом положительной динамики по заболеваемости в регионе.

Продлено время работы предприятий общественного питания, осуществляющих свою деятельность без организации развлечений (диско-бары в этот список не вошли, они продолжают работу с учетом ранее установленных временных ограничений).

Если прежде таким предприятиям запрещалось работать с 23:00 до 06:00, то теперь интервал рабочего времени увеличился на два часа. Деятельность предприятий общепита приостанавливается с 01:00 до 06:00. Однако следует отметить, что в период с 23.00 до 01.00 будут действовать ограничения по наполняемости зала. В частности, число посетителей не должно превышать 30 процентов от вместимости зала.

- Указанные ограничения по времени не распространяются на работу заведений, оказывающих услуги по предоставлению продуктов питания дистанционным способом и на вынос, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.