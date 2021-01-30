В мэрии Тамбова появился новый заместитель главы администрации

Юрий Зарапин Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С 1 февраля на вакантную должность заместителя главы администрации города Тамбова, освободившуюся после увольнения Алексея Власова, назначен Юрий Александрович Зарапин. Он будет курировать комитеты архитектуры и градостроительства, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды, городского хозяйства.

- Соответствующее распоряжение подписано врип главы города Максимом Косенковым Тамбова 29 января, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Юрий Зарапин родился 19 февраля 1989 года. Высшее образование получил в Тамбовском государственном техническом университете по специальностям «Автомобильные дороги и аэродромы», «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в филиале муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» «Спецавтобаза», параллельно занимался преподавательской деятельностью в ТГТУ. В Дирекции городских дорог прошел путь от ведущего инженера отдела капитального ремонта и проектирования, заместителя начальника отдела подготовки проектно-сметной документации, заместителя генерального директора до генерального директора муниципального казенного учреждения «Дирекция городских дорог».

Женат, есть дочь.