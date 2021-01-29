Более чем на 20 улицах Тамбова отключат свет

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 1 февраля в областном центре произойдет отключение электроэнергии более чем на 20 улицах. Причиной тому станут ремонтные работы, проводимые АО «ОРЭС-Тамбов» .

Света временно не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 16.00:

по ул. Рассказовской, д. 1-34;

по ул. Затонной, д. 1-9;

с 13.30 до 11.30:

по ул. Мичуринской, д. 143-157;

по ул. Чичерина, д. 62;

с 13.30 до 16.30:

по ул. Железнодорожной, д. 3-109;

по ул. Лермонтовской, д.111-128;

по пр. Железнодорожному, д. 2-11;

по ул. С.Ценского, д. 100-135;

по пр. Флотскому, д. 1-8;

по ул. Бригадной, д. 5-37;

по пер.Кронштадтскому, д. 2-16;

по пер. Ново-Огородному, д. 1-15;

по ул. Пролетарской, д. 74-155

по ул. Ленинградской, д. 91-153;

по ул. Кронштадтской, д.126-128;

по пер. Спортивному, д. 1-10;

с 9.00 до 12.00:

по ул. Оренбургской, д. 7-68;

по ул. Уфимской, д. 6-52;

с 13.00 до 16.00:

по ул. М.Горького, д.41-108;

по пр. Сакко и Ванцетти, д. 9;

по пр. Интернациональному, д. 1-2;

по ул. Базарной, д. 82-96;

по пр. Комсомольскому, д. 3-18.