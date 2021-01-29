Тамбовчанину присвоили звание заслуженного путешественника России

Александр Осипов, велопутешественник Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовчанин Александр Осипов удостоился почетного звания «Заслуженный путешественник России» за свои достижения в спортивном туризме и вклад в развитие отрасли. За его плечами туристический опыт более 20 лет, походы разной категории сложности, пройденные маршруты во всех частях Света.

- Объехав весь земной шар, он пришел к выводу: лучше России страны нет. Во время путешествия велосипедист ведет специальный дневник. Он лег в основу отдельной книги, посвященной Александру Осипову, которая вышла в серии «Современные российские путешественники». О маршрутах тамбовчанина рассказывает четвертый том издания, тогда как первый посвящен Федору Конюхову, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, тамбовчанин проехал уже более 60 стран, в том числе совершил кругосветное путешествие, которое было посвящено 100-летию первого кругосветного путешествия на велосипеде.