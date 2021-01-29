Тамбовская пенсионерка «подарила» мошенникам 165 тысяч рублей

27 января в дежурную часть полиции города Тамбова обратилась 61-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась всех своих сбережений.

Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. В ходе телефонного разговора женщину убедили в том, что якобы на ее банковскую карту мошенники пытаются оформить кредит, поэтому, чтобы обезопасить свои деньги,, ей необходимо установить специальное приложение на мобильный телефон и сообщить код доступа, пришедший СМС-сообщением.

Тамбовчанка, не раздумывая, сделала все, о чем ее попросили, после чего с ее счета было списано 165 000 рублей. По данному факту сотрудники УМВД России по Тамбовской области проводят проверку.