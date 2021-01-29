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Улицу Гастелло никак не восстановят после ремонта

Коммунальщики заверили мэрию, что провели временные работы, но это оказалось не так
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водители жалуются, что ул. Гастелло выглядит как после бомбежки

Водители жалуются, что ул. Гастелло выглядит как после бомбежки

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Улица Гастелло - одна из самых важных улиц областного центра, связывающая западную и центральную части города. С конца октября прошлого года АО «Тамбовские коммунальные системы» проводило ремонт магистрального коллектора от перекрестка улиц Гастелло и Сенько до железнодорожного моста. В конце прошлой недели коммунальщики письменно сообщили в администрацию города о завершении работ и восстановлении мест разрытий на зимний период (качественное покрытие здесь должны уложить с наступлением тепла). Сотрудники Дирекции городских дорог провели комиссионное обследование состояния дороги по улице Гастелло с участием представителей ГИБДД, жилищного комитета и комитета городского хозяйства администрации областного центра, муниципального учреждения «Спецдорсервис». Члены комиссии нашли ряд нарушений в части качества проведенных работ, уборки мусора, обеспечения безопасности передвижения пешеходов и транспорта. По данным мэрии, в адрес АО «ТКС» в течение декабря-января уже неоднократно направлялись требования восстановить благоустройство и обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения, а также письменные претензии для урегулирования вопросов восстановления благоустройства.

- По результатам очередной проверки составлены акт, материалы и фотосъемка улицы Гастелло и переданы в ГИБДД УМВД России. АО «ТКС» получило очередное требование восстановить дорогу, - сообщают в пресс-службе администрации города Тамбова.