Доцент кафедры тамбовского вуза брал взятки со студентов за хорошие оценки

В Тамбовской области возбуждены уголовные дела в отношении доцента кафедры одного из высших учебных заведений региона. Он подозревается в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, доцент кафедры в период летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года и зимней сессии 2020-2021 учебного года через посредников – сотрудника кафедры и двух студентов, получал от студентов взятки за принятие зачетов, выставление положительных оценок за сдачу экзаменов и курсовые работы. При этом знания учащихся университета никак не проверялись.

На сегодняшний день следствие располагает данными о получении подозреваемым не менее 330 тысяч рублей взяток. Данная коррупционная схема выявлена оперативными сотрудниками регионального УМВД России.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Лица, выполняющие функции посредников при сборе и передаче денежных средств (суммы взятки), также стали фигурантами уголовных дел о взяточничестве, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ России по Тамбовской области.