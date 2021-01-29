Гендиректор тамбовской фирмы по строительству дорог подозревается в уклонении от уплаты налогов

На Тамбовщине возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы по строительству дорог и автомагистралей. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

По версии следствия, гендиректор фирмы в период с января 2016 года по март 2019 года умышленно включал заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 1, 2 кварталы 2016 года, 3,4 кварталы 2017 года, 3,4 кварталы 2018 года и налогу на прибыль организации за 2016 и 2017 годы.

Таким образом, ему удалось уклониться от уплаты в бюджетную систему государства налогов на общую сумму более 30 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.