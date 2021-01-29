Тамбовчанин с игрушечным пистолетом ограбил продуктовый магазин

Вечером, 28 января, в продуктовый магазин на улице Рылеева города Тамбова зашел мужчина с пистолетом. Высказывая угрозы продавщицы, он стал требовать отдать ему алкоголь и сигареты. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала грабителю все, что он просил. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Когда грабитель ушел, продавщица сразу же вызвала полицию. Были ориентированы все близлежащие наряды патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, а также сотрудников Росгвардии.

Один из нарядов ППС находился поблизости с магазином. Приняв сообщение о совершенном преступлении и приметах подозреваемого, полицейские стали разыскивать нападавшего.

Недалеко от места совершения разбойного нападения полицейские увидели похожего по приметам человека, задержали его и доставили в УМВД России по городу Тамбову. При нем находились похищенные товары из магазина. Мужчина признался, что отсутствие денег толкнуло его на преступление. Также выяснилось, что пистолет на самом деле был игрушечный, обычная зажигалка в виде оружия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». 55-летний тамбовчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в том числе грабежа и разбоя. Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по опросу свидетелей, сбору улик и доказательств совершения тяжкого преступления. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.