Тамбовчанин из-за обиды ударил приятеля ножом в шею

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя р.п. Дмитриевка Никифоровского района. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, обвиняемый выпивал вместе с приятелями в квартире общего знакомого. Во время застолья ему показались оскорбительными высказывания одного из присутствующих мужчин, после чего он схватил со стола нож и ударил его в шею.

Увидев, что мужчина потерял сознание и упал на пол, злоумышленник скрылся с места преступления. Благодаря своевременной помощи медиков 47-летний потерпевший остался жив.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по Тамбовской области.