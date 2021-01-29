На Тамбовщине иномарка протаранила два «КамАЗа»

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла 28 января в десять на 388 километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 41-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo», житель Липецка, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «КамАЗ-53215» в составе прицепа «СЗАП8357», под управлением 50-летнего мужчины. После удара «Chevrolet Aveo» потерял управление и врезался еще в один грузовик - «КамАЗ-5490» в составе прицепа «99394 Тяжеловоз», под управлением 63-летнего мужчины. После этого легковую машину выбросило на обочину.

- В результате аварии водитель и 44-летний пассажир «Chevrolet Aveo», скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.