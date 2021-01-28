В Тамбове за участие в несанкционированной акции под арест попали 7 человек

В минувшую субботу, 23 января в Тамбове прошла несанкционированная акция, участие в которой приняли несколько сотен тамбовчан. Во время шествия, которое прошло от сквера Зои Космодемьянской до ЛДС «Кристалл» правоохранители в ситуацию не вмешивались. Задержания участников акции начались сразу после митинга, тогда в отделение полиции попали два волонтера штаба Навального в Тамбове. Позже стало известно о задержании координатора штаба политика Дианы Рудаковой, она получила 14 суток административного ареста. По официальным данным число привлеченных к ответственности составляет 25 человек.

- За различные правонарушения во время несанкционированной акции в Тамбове 23 января, органами внутренних дел к административной ответственности на данный момент привлечено 25 человек, 7-ми из них судом назначено наказание в виде административного ареста, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудники полиции напоминают об установленной законом ответственности родителей и других законных представителей за участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях.