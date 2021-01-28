В Тамбове демонтируют незаконные рекламные вывески

Рабочие убрали незаконную рекламную конструкцию с улицы Советской Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре идет активная работа по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. 28 января, рабочие «Спецтехуниверсала» очистили многоквартирный дом на улице Советской от незаконной рекламной вывески.

- Нет разрешения ни собственников дома, ни муниципального органа власти. Владелец рекламы был предупрежден заранее. Кроме того, заранее были опубликованы фотографии объекта на официальном сайте администрации города Тамбова в рубрике «Самовольно установленные конструкции», - сказал консультант отдела рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Тамбова Евгений Федулов.

Кроме того, рабочие демонтировали и другие вывески на улице Советской, 164/89 и улице Пензенской, 55. Напомним, что установка данных объектов на муниципальной земле будет законной только тогда, когда они внесены в утвержденную схему размещения рекламных конструкций.