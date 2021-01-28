Группа молодых тамбовчан предстанет перед судом за сбыт наркотиков

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года, состоящей из шести человек. Трое из парней в период совершения преступлений были несовершеннолетними.

Все они обвиняются в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств по ст. 228.1 УК РФ, а один из фигурантов еще и в вовлечении несовершеннолетних в совершение вышеуказанных преступлений (ст. 150 УК РФ).

Как установило следствие, в период с марта 2019 года по апрель 2020 года обвиняемые делали тайники-закладки с наркотиками на территории Тамбова и Тамбовского района.

- Участникам группы вменяется от 1 до 53 фактов незаконного сбыта наркотических средств. Незаконная деятельность фигурантов выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления МВД России, - сообщает СУ СК России по Тамбовской области.

Кроме того, один из парней, 19-летний молодой человек, обвиняется в совершении ряда хищений чужого имущества – денежных средств, сотового телефона «iPhone X», игровой приставки «Sony PlayStation 4» с двумя геймпадами и дисками.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела составляют 25 томов.