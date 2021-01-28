В службу городской помощи Тамбова с начала работы поступило около тысячи обращений

Служба городской помощи в Тамбове, действующая на базе Центра дополнительных мер социальной помощи, продолжает принимать звонки жителей. Всего с начала работы туда поступило порядка 1000 заявок, а в период с 22 по 27 января - около 70 обращений.

Напомним, городская служба помощи была открыта по инициативе врио главы города Тамбова Максима Косенкова.

- За помощью обращаются как пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, так и трудоспособные горожане. Преимущественно цель обращений сейчас - получение сведений о наличии лекарственных препаратов в аптеках города, помощь в их бронировании, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также тамбовчане могут обратиться в службу за содействием по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. Волонтеры также могут помочь в организации досуга в режиме онлайн, других вопросах социальной направленности.

Обращения горожан принимаются в будние дни с 9.00 до 21.00 по телефонам «горячей линии»: 71-83-56, 71-37-94, 72-83-58.