Тамбовские полицейские задержали двух наркоманов

В Тамбовской области полицейские выявили два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 27 января на улице Студенецкой в Тамбове стражи порядка задержали 30-летнего мужчину. Во время досмотра у него нашли два грамма героина, которые он приобрел через тайник-закладку для себя. Наркотическое средство было изъято.

В этот же день оперативники уголовного розыска Никифоровского района установили, что местный житель сбыл своему знакомому два грамма марихуаны. Наркотическое средство также было изъято.

- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Отрабатывается причастность данных людей к совершению аналогичных преступлений на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.