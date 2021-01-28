На Тамбовщине в 2021 году построят две новые площадки для сдачи норм ГТО

За последние два года в регионе построены пятнадцать таких площадок Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках федерального (регионального) проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2021 году на Тамбовщине возведут две новые площадки для сдачи норм ГТО. Они появятся в Тамбовском и Кирсановском районах.

- Тренажеры для кардио– и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», турники и другие элементы. Так выглядит спортивная площадка для сдачи норм ГТО. Она поможет и профессиональному спортсмену, и любому активному жителю провести тренировку с пользой для здоровья, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На возведение площадок в Тамбовской области из федерального и регионального бюджетов выделено около 6,3 миллиона рублей. Всего за два года в регионе построили пятнадцать таких площадок.