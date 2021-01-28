Начальник тамбовского управления Росгвардии занял аналогичную должность в Липецке

Сергей Шишмонин

Стало известно, что начальник Управления Росгвардии по Тамбовской области, полковник полиции Сергей Шишмонин покинул свой пост. Теперь он будет занимать аналогичную должность в другом регионе – Липецкой области. В настоящее время врио начальника тамбовской Росгвадрии назначен полковник Игорь Михалев.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 27 января встретился с новым начальником управления Росгвардии. Сергея Шишмонина губернатору представил командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев.

- Он подчеркнул, что личный состав ведомства в Липецкой области успешно справляется с поставленными задачами и отметил, что полковник полиции Сергей Шишмонин – боевой офицер с большим опытом руководящей работы в правоохранительной области, прошел достойный путь от рядового сотрудника до командира спецподразделения, - сообщает пресс-службе администрации Липецкой области.

Сергей Владимирович Шишмонин родился 17 мая 1976 года в Тамбове. Вот уже более 20 лет он служит в органах внутренних дел. Шишмонин возглавлял Управление Росгвардии по Тамбовской области с октября 2018 года по январь 2021 года.

Фото: управление Росгвардии по Тамбовской области