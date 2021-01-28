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На Центральном рынке в Тамбове полицейские изъяли более 100 пачек контрафактных сигарет

Табачные изделия были направлены на экспертизу
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову 27 января поступила оперативная информация о том, что в одной из торговых точек, расположенных на Центральном рынке, продают контрафактные сигареты.

Данная информация вскоре подтвердилась. Действительно, в одной из торговых точек на улице Пятницкой торговали контрафактной табачной продукцией. Всего полицейские изъяли 110 пачек сигарет, которые направили на экспертизу.

- По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал