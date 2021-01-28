В Моршанске водитель «девяносто девятой» сбил женщину и сам отвез ее в больницу

Женщина попала под колеса машины на пешеходном переходе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 27 января в 6:50 на улице Куйбышева в районе дома №4 «А» города Моршанска. 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил пешехода. Известно, что 41-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена водителем в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.