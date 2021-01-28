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13 тысяч тамбовчан сделали прививки от коронавируса

В области вакцинацию проводят в 34 пунктах, формируют 45 выездных бригад
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Более 60 процентов взрослого населения необходимо привить для выработки коллективного иммунитета. Об этом шла речь на последнем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции.

Сегодня в регионе действуют 34 пункта вакцинации, все площадки оснащены необходимым морозильным оборудованием. Дополнительно формируются 45 мобильных прививочных бригад для выездной вакцинации, в том числе в сельские населенные пункты. В область поступило 16292 комплекта двухкомпонентной векторной вакцины «Спутник V». Еще 9200 комплектов ожидается до конца января и более 23 тысяч доз — в феврале. По состоянию на сегодня привито более 13 тысяч тамбовчан, большинство из которых – люди работоспособного возраста.

Заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева проинформировала, что у 93 процентов добровольцев, получивших прививку в прошлом году, выработался очень хороший иммунитет. Серьезных побочных явлений, требующих медицинского вмешательства, не выявлено. У некоторых наблюдалась обычная реакция на прививку: покраснение места укола, температура, озноб, головная боль, ломота в теле - это индивидуальная реакция, которая исчезала через один-три дня.

- Вакцинация проходит активно. Люди понимают ее смысл. Перед нами стоит задача прежде всего привить представителей групп риска. Но в прививке не отказывают никому, если нет противопоказаний, - говорит Татьяна Вяльцева. - Записаться можно разными способами: через единый портал госуслуг, непосредственно в поликлинике, по телефонам регистратуры или единому номеру колл-центра 8-800-200-24-21. Если по какой-то причине человек пропустит срок введения второго компонента, то это не критично. Можно обратиться в поликлинику в течение 3-4 месяцев.