Депутаты гордумы проведут прием тамбовчан

С 1 февраля по 16 февраля включительно депутаты Тамбовской городской Думы проведут личный приём жителей города. Учитываю сложную эпидемиологическую обстановку, обращения, как и раньше, будут принимать дистанционно, по телефону.

График приема граждан и телефоны, по которым можно обращаться:

1 февраля

Гильбих Владимир Олегович (11 округ)

с16-00 до 18-00 8-920-474-49-47

Жданов Дмитрий Валентинович (4 округ)

с 14-00 до 16-00 8-908-467-28-16

2 февраля

Леонова Елена Васильевна

(председатель Тамбовской городской Думы)

с 14-00 до 16-00 75-03-02

Стивкина Евгения Геннадьевна (9 округ)

с 15-00 до 17-00 72-47-59

Журавский Алексей Евгеньевич (13 округ)

с 15-00 до 17-00 75-01-44

Дорожкин Альберт Игоревич (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 8-910-850-29-29

3 февраля

Хорев Владимир Иванович (16 округ)

с 15-00 до 17-00 72-47-59

Хаманова Ирина Николаевна (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-93

4 февраля

Ермак Андрей Эдуардович (5 округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-59

Стариков Валерий Тимофеевич (14 округ)

с 14-00 до 16-00 8-980-673-81-33

Александров Артём Романович (единый избирательный округ)

с 17-30 до 19-00 56-43-25

4 февраля

Шанина Любовь Михайловна (3 округ)

с 10-00 до 12-00 75-03-02

Борисов Дмитрий Александрович (17 округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-93

Ермолаев Евгений Игоревич (12 округ)

с 10-00 до 12-00 8-910-750-07-79

8 февраля

Леонова Ольга Вадимовна (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-59

Самозванкин Николай Юрьевич (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-93

9 февраля

Горенков Дмитрий Вячеславович (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-93

Зотова Виктория Юрьевна (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-59

Моисеев Сергей Борисович (7 округ)

с 10-00 до 12-00 72-47-59

Краснянский Михаил Николаевич (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 8-910-850-50-54

Морозов Олег Винарьевич (единый избирательный округ)

с 16-00 до 18-00 8-910-750-36-74

10 февраля

Саблин Артём Андреевич (18 округ)

с 10-00 до 12-00 72-47-93

Назаренко Татьяна Ростиславовна (единый избирательный округ)

с 10-00 до 12-00 72-47-59

Кулакова Елена Васильевна (единый избирательный округ)

с 10-00 до 12-00 75-01-44

11 февраля

Занин Вячеслав Михайлович (единый избирательный округ)

с 16-00 до 18-00 72-47-59

Жалнин Максим Михайлович (единый избирательный округ)

с 17-30 до 19-00 56-43-25

12 февраля

Занина Татьяна Александровна (2 округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-59

Мягких Сергей Алексеевич (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 72-47-93

Ушков Александр Вячеславович (10 округ)

с 14-00 до16-00 75-01-44

16 февраля

Иржанов Валерий Маратович (единый избирательный округ)

с 14-00 до 16-00 8-915-872-56-20