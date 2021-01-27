Депутаты гордумы проведут прием тамбовчан

С 1 февраля по 16 февраля включительно депутаты Тамбовской городской Думы проведут личный приём жителей города. Учитываю сложную эпидемиологическую обстановку, обращения, как и раньше, будут принимать дистанционно, по телефону.
График приема граждан и телефоны, по которым можно обращаться:
1 февраля
Гильбих Владимир Олегович (11 округ)
с16-00 до 18-00 8-920-474-49-47
Жданов Дмитрий Валентинович (4 округ)
с 14-00 до 16-00 8-908-467-28-16
2 февраля
Леонова Елена Васильевна
(председатель Тамбовской городской Думы)
с 14-00 до 16-00 75-03-02
Стивкина Евгения Геннадьевна (9 округ)
с 15-00 до 17-00 72-47-59
Журавский Алексей Евгеньевич (13 округ)
с 15-00 до 17-00 75-01-44
Дорожкин Альберт Игоревич (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 8-910-850-29-29
3 февраля
Хорев Владимир Иванович (16 округ)
с 15-00 до 17-00 72-47-59
Хаманова Ирина Николаевна (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-93
4 февраля
Ермак Андрей Эдуардович (5 округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-59
Стариков Валерий Тимофеевич (14 округ)
с 14-00 до 16-00 8-980-673-81-33
Александров Артём Романович (единый избирательный округ)
с 17-30 до 19-00 56-43-25
4 февраля
Шанина Любовь Михайловна (3 округ)
с 10-00 до 12-00 75-03-02
Борисов Дмитрий Александрович (17 округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-93
Ермолаев Евгений Игоревич (12 округ)
с 10-00 до 12-00 8-910-750-07-79
8 февраля
Леонова Ольга Вадимовна (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-59
Самозванкин Николай Юрьевич (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-93
9 февраля
Горенков Дмитрий Вячеславович (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-93
Зотова Виктория Юрьевна (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-59
Моисеев Сергей Борисович (7 округ)
с 10-00 до 12-00 72-47-59
Краснянский Михаил Николаевич (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 8-910-850-50-54
Морозов Олег Винарьевич (единый избирательный округ)
с 16-00 до 18-00 8-910-750-36-74
10 февраля
Саблин Артём Андреевич (18 округ)
с 10-00 до 12-00 72-47-93
Назаренко Татьяна Ростиславовна (единый избирательный округ)
с 10-00 до 12-00 72-47-59
Кулакова Елена Васильевна (единый избирательный округ)
с 10-00 до 12-00 75-01-44
11 февраля
Занин Вячеслав Михайлович (единый избирательный округ)
с 16-00 до 18-00 72-47-59
Жалнин Максим Михайлович (единый избирательный округ)
с 17-30 до 19-00 56-43-25
12 февраля
Занина Татьяна Александровна (2 округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-59
Мягких Сергей Алексеевич (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 72-47-93
Ушков Александр Вячеславович (10 округ)
с 14-00 до16-00 75-01-44
16 февраля
Иржанов Валерий Маратович (единый избирательный округ)
с 14-00 до 16-00 8-915-872-56-20