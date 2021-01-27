Тамбовчанина осудили за угрозу убийством 74-летней матери

В Бондарском районе суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Установлено, что в ноябре 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома во время ссоры с 74-летней матерью, напал на нее с ножом. Мужчина грозился, что убьет пенсионерку. Старушке удалось прикрыться одеялом, чтобы хоть как-то себя защитить.

- В дальнейшем, воспользовавшись тем, что сын отвлекся, ей удалось покинуть дом, сообщить по телефону о случившемся своей внучке, которая вызвала полицию, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Суд приговорил злоумышленника к 120 часам обязательных работ.