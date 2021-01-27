Полицейские задержали тамбовчанина, сломавшего ребра приятелю

26 января в 11:05 на пульт дежурного УМВД по городу Тамбову поступило сообщение от сотрудницы одного из медучреждений. Женщина рассказала, что к ним в отделение поступил 45-летний мужчина с травмами и переломами ребер.

Проверка показала, что пострадавшего избил его знакомый. Приятель зашел к нему в гости и в ходе ссоры стал наносить удары. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя поселка Строитель, который ранее имел проблемы с законом.

- В отделении полиции задержанный дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.