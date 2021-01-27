Тамбовчанка лишилась 120 тысяч рублей при продаже квартиры

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилась 41-летняя женщина. Выяснилось, что недавно она выставила объявление о продаже квартиры на известном сайте объявлений. Вскоре ей поступил звонок от неизвестного, который представился потенциальным покупателем ее квартиры.

Во время беседы покупатель пояснил, что квартира ему подходит и он хочет заплатить за нее задаток, чтобы она досталась именно ему. Неизвестный предложил тамбовчанке перевести деньги на ее счет. Он объяснил, что женщине будут приходить сообщения, которые она должна озвучить, для того, чтобы сумма задатка поступила к ней.

Ничего не подозревающая женщина сообщила злоумышленнику содержимое сообщений, после чего с ее счета списалось 120 000 рублей. Тамбовчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

- В отделении полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ведутся мероприятия по поиску злоумышленника и раскрытию данного преступления, - сообщает УМВД России по Тамбовской области.