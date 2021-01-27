В Тамбове легковушка столкнулась с «Газелью»

ДТП произошло на ул. Широкой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 58-летний мужчина, произошла 26 января примерно в 11 часов 27 минут на улице Широкой в районе дома №87 города Тамбова. 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-2705», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-2112», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.