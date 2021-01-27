В Тамбове на 12 улицах отключат электричество

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 28 января в областном центре произойдет отключение электроэнергии на 12 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.
Света не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
по ул. Широкой, д. 9-65;
по ул. Подгорной, д. 20-36;
по ул. Михайлова, д. 2-42;
по ул. Ярморочной, д. 1-30;
по ул. Пушкарской, д. 10-27;
по ул. Короткой, д. 1-14;
с 09:00 до 11:30
по ул. Магистральной, д. 33-37;
по ул. Чичерина, д. 62;
с 13:30 до 16:30
по ул. Агапкина/Глазкова, д. 22/2;
по ул. Мичуринской/ Агапкина, д. 213/3-213/4;
по ул. Глинной, д. 1-19;
по ул. Пролетарской, д .2-12.