В Тамбове на 12 улицах отключат электричество

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 28 января в областном центре произойдет отключение электроэнергии на 12 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Света не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по ул. Широкой, д. 9-65;

по ул. Подгорной, д. 20-36;

по ул. Михайлова, д. 2-42;

по ул. Ярморочной, д. 1-30;

по ул. Пушкарской, д. 10-27;

по ул. Короткой, д. 1-14;

с 09:00 до 11:30

по ул. Магистральной, д. 33-37;

по ул. Чичерина, д. 62;

с 13:30 до 16:30

по ул. Агапкина/Глазкова, д. 22/2;

по ул. Мичуринской/ Агапкина, д. 213/3-213/4;

по ул. Глинной, д. 1-19;

по ул. Пролетарской, д .2-12.