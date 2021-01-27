В Мичуринске проводят ямочный ремонт дорог

В наукограде приступили к ямочному ремонту дорог. В настоящий момент городские дороги практически полностью освобождены от снега, сотрудники управления городского хозяйства администрации проинспектировали улицы на предмет степени разрушения дорожного полотна. По итогам проверки составлен список улиц, где остро требуется ямочный ремонт.

Первоочередные дороги, которые предстоит освободить от образовавшихся выбоин — это улицы, по которым организованы автобусные маршруты. Среди них: Липецкое шоссе, улицы Лаврова, Красная, Тамбовская, Интернациональная и другие.

– Для ремонта используется так называемая «горячая» асфальтобетонная смесь. Надо понимать, что это мера временная. Мы ее применяем, когда речь идет об устранении аварийных ям, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Производим работы уже около недели, - поясняют в ДСПМК города Мичуринска.

Специальной смесью устраняют наиболее опасные повреждения дорожного полотна в рамках ямочного ремонта. За это время планируют использовать порядка 10 тонн смеси. Продолжат в 2021 году и работу по ремонту участков автодорог с полной заменой асфальтового покрытия. На сегодня специалисты формируют списки улиц, в первоочередном порядке подлежащие обновлению.