Тамбовская область получит 20 миллионов рублей на строительство нового спорткомплекса

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры. В частности, в 2021 году кабмин направит 2 миллиарда рублей на строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Средства получат 78 регионов страны, в том числе 20 миллионов рублей – Тамбовская область.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Тамбовской области будет вестись по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». При этом регион берет на себя обязательства по подготовке основания комплекса и его монтажу.

- Наша цель - насытить инфраструктуру открытыми, доступными каждому спортивными объектами. По последним данным количество жителей систематически занимающихся спортом превышает 50 процентов, - говорит начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.