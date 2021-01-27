На Тамбовщине стало больше бобров

В Дирекции особо охраняемых территорий регионального значения подвели итоги осенне-зимних учетов животных, обитающих в заказниках Тамбовской области.

В октябре-ноябре специалисты уточняли численность таких околоводных млекопитающих как выхухоли, бобры и ондатры. В ноябре-декабре проводился учет выдр и норок.

- Учет осуществлялся в Моршанском, Хмелино-Кершинском, Польновском и Нижневоронинском заказниках, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - По результатам работы отмечено увеличение численности бобра, численность остальных видов животных осталась на уровне прежних лет.

Напомним, что по итогам проводившегося в прошлом году зимнего маршрутного учета в Тамбовской области отмечено увеличение численности куропатки. Кроме того, наблюдается рост количества лосей, косуль, куниц, белок.

По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию области, в целом по итогам 2020 года в заказниках региона общая численность представителей всех охраняемых видов животных значительно увеличилась (с 3627 до 4063 особей).