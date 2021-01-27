В Тамбове началась обрезка деревьев

Сначала специалисты займутся липами, клёнами и ясенями, а затем придет очередь плодоносящих деревьев Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стартовала сезонная обрезка деревьев, которая продлится до конца февраля. Рабочих Дирекции с секаторами и специальными приспособлениями – сучкорезами – уже можно встретить на улицах, в парках и скверах областного центра.

За месяц бригады должны успеть привести в порядок больше 5,5 растений. Задача: провести санитарно-форомовочную и омолаживающую обрезку лип, клёнов и ясеней. Зимние месяцы для этой процедуры выбраны не случайно. В это время деревья «спят». Если обрезать, к примеру, весной, когда начинается сокодвижение, то вместе с отсеченными веточками дерево потеряет ценные запасы питательных веществ и может ослабнуть.

- Мы убираем поломанные, больные и сухие ветви, которые могут навредить не только самому дереву, но и прохожим, - говорит главный агроном муниципального предприятия «Дирекция благоустройства и озеленения» Надежда Новикова. – Формовочная обрезка придает дереву не только ухоженный вид. После этой процедуры, уже весной, на деревьях начинается интенсивный рост зеленой массы, приобретение густых, красивых шапочек, которые тамбовчане привыкли видеть.

Обрезка придает городским деревьям не только ухоженный вид, но и продлевает им жизненный цикл. Здесь важно, говорит Надежда Новикова, сделать правильный срез, чтобы не погубить ветвь. Для этого все мастера, участвующие в обрезке, проходят специальное обучение.

Сейчас бригады «Дирекции благоустройства и озеленения» обрезают липы, клёны и ясени, а затем придет очередь плодоносящих деревьев.

Весной, делятся планами специалисты Дирекции, в Тамбове появится много молодых деревьев и кустарников. Посадочный материал сейчас находится в питомнике.