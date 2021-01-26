Тамбовские полицейские разыскивают мужчину, укравшего алкоголь из «Бегемота» на 10 тысяч рублей

Полицейские просят у тамбовчан помощи в поисках преступника Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские полицейские разыскивают мужчину, который в период с ноября по декабрь 2020 года украл алкоголя на сумму более 10 тысяч рублей из супермаркета «Бегемот», расположенного в ТЦ «Авангард».

- Если вы узнали данного человека, либо имеете какую-либо информацию о его местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске данного человека, просьба обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по г.Тамбову: дежурная часть 79 19 00 (круглосуточно), 79 19 49 (с 09.00 до 18.00), - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.