Следователи проведут проверку по жалобам тамбовчан на бездомных собак

Жители Тамбовской области жалуются на стаи бездомных собак и опасаются, что они могут быть опасными. Сейчас ситуацией заинтересовались следователи регионального СКР. В ведомстве выяснили, что в сети Интернет есть множество публикаций о бездомных собаках, обитающих на улицах городов и районов Тамбовской области, представляющих опасность для людей. Так, в эфире регионального телеканала вышел сюжет о стае бездомных собак, оккупировавшей дворы жилых домов по улице Весенней города Тамбова. В январе 2021 года на сайт губернатора региона «Александр Никитин. Прямая линия» поступили обращения от жителей села Заворонежское Мичуринского района, обеспокоенных пребыванием стаи собак на территории детского сада; родителей детей, обучающихся в школе по улице Социалистической микрорайона Кочетовка-3 города Мичуринска, опасающихся за своих детей из-за стаи собак, обитающей рядом с образовательным учреждением; жильцов дома № 329А по улице Мичуринской города Тамбова по аналогичному вопросу и т.д.

На одно из последних обращений, поступивших на сайт губернатора по рассматриваемой тематике, администрация муниципального образования разместила ответ о том, что «ввиду отсутствия возможности размещения безнадзорных животных в приютах, их отлов приостановлен». Следователи сделали вывод о том, что на территории региона работа с животными без владельцев фактически не ведется, в том числе из-за отсутствия специальных приютов для них.

- Руководителем СУ СКР по Тамбовской области инициировано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка полноте и своевременности мер, принимаемых органами, наделенными в соответствии с действующим законодательством полномочиями по организации отлова животных без владельцев на территории региона, а также выполняющими надзорные функции в области обращения с животными, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Кроме этого, следователи проанализируют объемы и своевременность финансирования мероприятий в указанной сфере.