Тамбовчанин расправился с приятелем и спрятал его тело во дворе сгоревшего дома

Днем 25 января во дворе одного из домов по улице Советской города Тамбова обнаружили тело 54-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи. По этому факту в Ленинском МСО СУ СКР города Тамбова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревают 27-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 января мужчины распивали спиртные напитки в доме общей знакомой. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, перешедший в поножовщину. Старший из приятелей погиб на месте от ножевого ранения в шею. Чтобы скрыть следы преступления, предполагаемый убийца перетащил тело жертвы во двор соседнего сгоревшего дома.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.