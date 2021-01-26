Липчанин похитил в Тамбовской области металлическое ограждение с моста

25 января в отделение полиции поступила дополнительная информация о ранее совершенной краже металлического ограждения с моста через реку Матыра. Выяснилось, что 45-летний подозреваемый, проживающий в Липецкой области, заранее подготовился к преступлению. Липчанин 12 декабря демонтировал ограждение с помощью электрорезака и на своем автомобиле увез украденное имущество.

В ходе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан полицейскими. Проводится техническая экспертиза по причиненному материальному ущербу. Для безопасности людей ограждение установят обратно.

-Также выяснилось, что липчанин причастен к аналогичной краже части металлической трубы о коло села Песковатка. Металлоизделия он сдавал в пункт приема с целью получения незаконного вознаграждения, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».