Тамбовские лыжники взяли «серебро» на первенстве ЦФО

Тамбовские спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Ярославской области

В Ярославской области прошло первенство ЦФО по лыжным гонкам, на котором юниорская сборная Тамбовской области завоевала «серебро». Первое место досталось спортсменам из Московской области.

- Соревнования определили сильнейших лыжников из 14 областей центрального региона и сформировали состав команды для участия в Первенстве России, которое пройдет в Сыктывкаре 9-14 марта, - сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.

В состав эстафетной четверки вошли:

ДВОРЕЦКИЙ Иван (ДЮСШ Тамбовского района. п. Новая Ляда); ТЕЛЕПИН Никита ( ДЮСШ по лыжным гонкам. г. Котовск); ФЕДЯЕВ Даниил (ДЮСШ г. Рассказово); ПОЛЯКОВ Олег ( ДЮСШ по лыжным гонкам. г. Котовск).

Фото: федерация лыжных гонок в Тамбовской области