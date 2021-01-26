В Тамбовской области школьный автобус, попавший в ДТП, отправился в рейс с не прикрученным колесом

Стали известны результаты прокурорской проверки, которую инициировали после произошедшего в Пичаевском районе ДТП со школьным автобусом. 16 декабря у него на ходу отвалилось колесо. На момент ЧП в салоне находились 7 старшеклассников, ребята не пострадали.

Как выяснили в прокуратуре Пичаевского района, причиной дорожно-транспортного происшествия стало отсутствие гайки крепления на заднем левом колесе. Эксплуатировать транспорт с такой неисправностью запрещено. Кроме того, за рулем автобуса находился водитель, который не имел карту для тахографа. Это также является нарушением.

- 11 января прокурор внес в адрес директора МБОУ «Пичаевская СОШ» представление с требованием обеспечить надлежащий ежедневный осмотр всех автобусов перед выпуском в рейс, исключить факты допуска к управлению водителей с неоформленными картами и транспорт с неисправными тахографами, а также усилить контроль за работой ответственных должностных лиц, - сообщает прокуратура Тамбовской области.