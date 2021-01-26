В столкновении двух иномарок тамбовчанка получила травму глаз

Автомобили столкнулись на ул. Социалистической Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

25 января в 19 часов на улице Социалистической около дома №48 города Тамбов 18-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia» не выбрал безопасную скорость для движения и столкнулся с «Renault Sandero», под управлением 55-летнего мужчины. В результате ДТП 52-летняя пассажирка «Renault Sandero» получила травму глаз.

- На автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.