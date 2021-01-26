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Происшествия

В Тамбове под колеса «Chevrolet Lacetti» попал 51-летний мужчина

Пешеход двигался по краю дороги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадавшего пешехода отвезли в больницу

Пострадавшего пешехода отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 25 января в 7 часов 25 минут на улице Железнодорожной в районе дома №106 города Тамбова. 20-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» наехал на 51-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части дороги в попутном с автомобилем направлении.

- В результате происшествия пешеход получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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