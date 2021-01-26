Тамбовский колледж подозревают в хищении денег, которые должны были пойти на обучение людей, оставшихся без работы из-за коронавируса

Прокуратура области совместно с региональным УФСБ провела проверку целевого расходования денег, выделенных из федерального бюджета на реализацию Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

Одним из исполнителей программы было ТОГАУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», который в прошлом году получил около 36 миллионов рублей в виде гранта для профессионального переобучения тамбовчан, находящихся под риском увольнения, людей, ищущих работу и выпускников 2020 года. Деньги оказались освоены полном объеме.

Но выяснилось, что в учреждении включали в отчетную финансовую документацию недостоверные сведений о людях, прошедших обучение, и неправомерно расходовали деньги.

- По результатам проверки прокурор области вынес постановление о направлении материалов в следственный орган, для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области.