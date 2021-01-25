Житель Тамбовщины пытался откупиться от полицейского взяткой в 27 тысяч рублей

В Кирсановском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый в служебном автомобиле передал оперуполномоченному МОМВД России «Кирсановский» взятку в размере 27300 рублей, положив их на переднюю панель. Таким образом, мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы тот не возбуждал уголовное дело в отношении его сожительницы. Однако страж порядка от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- В ходе следствия, несмотря на непризнание фигурантом вины, собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.